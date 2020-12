Gli Arcieri città di Terni non si fermano: trofeo di Natale con Di Buò

Il sette volte olimpionico Ilario Di Buò. Anche lui ha preso parte all’evento interno organizzato nello scorso weekend dagli Arcieri città di Terni, il ‘Trofeo di Natale’: la società di Mauro Sbaraglia non è rimasta con le mani in tasca nonostante le restrizioni per l’emergenza Covid-19.

Il presidente della società sottolinea che «abbiamo voluto organizzare questo evento perché crediamo che lo sport debba essere anche aggregazione e un valido supporto nei momenti difficili. Purtroppo questo 2020 di problemi ne ha creati e ne sta creando tanti. Ritrovarsi tutti insieme, sebbene nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti, è servito per far ritrovare ai nostri atleti quel calore che inevitabilmente era andato scemando». Un confronto sulla linea di tiro a pochi giorni dal Natale: «L’allenamento – le parole di Stefano Tombesi, vicepresidente e consigliere federale – è fondamentale ma anche respirare l’aria che soltanto una gara ti regala lo è. Per questo come società stiamo cercando di offrire ai nostri atleti il massimo delle opportunità in tal senso, pur dovendo farei i conti con le tante limitazioni. Siamo l’unica società in Italia ad aver installato un tunnel igienizzante che garantisce la massima sicurezza e possiamo contare su una palestra dove poter svolgere allenamenti e disputare gare. Questo ci consente di andare avanti nella nostra attività».

La presenza ‘speciale’

Di Buò è attualmente l’allenatore della nazionale maggiore femminile e, con l’occasione, si è rimesso sulla linea di tiro dopo dieci anni: «Come Federazione, tramite i nostri comitati regionali, stiamo lavorando ad un progetto per portare il tiro con l’arco nelle scuole. Sarebbe dovuto partire quest’anno ma i fatti ci hanno obbligato a rivedere i nostri piani. Non demordiamo però: ci stiamo attrezzando con i mezzi a distanza per centrare un obiettivo ambizioso ma che riteniamo essere fondamentale per la divulgazione capillare del nostro sport».