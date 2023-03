Grifo, cambia il calendario. Quando si gioca con Reggina e Frosinone

Verrà recuperata la sera di mercoledì 5 aprile la partita contro la Reggina. Con gli amaranto che hanno quattro giocatori in odore di convocazione, non sarà quindi la sosta per le nazionali, come inizialmente previsto, la finestra in cui viene giocata la partita. Come comunicato dalla Lega di B, cambia anche data della partita con il Frosinone.

Il comunicato della Lega di B

La Lega Nazionale Professionisti B ha fissato il recupero della gara Perugia-Reggina, valido per la 10a giornata di ritorno, a mercoledì 5 aprile 2023 ore 20.15. Inoltre, ha parzialmente modificato la 12a giornata di ritorno, spostando la partita Perugia-Frosinone a sabato 1 aprile 2023 ore 16.15, anziché domenica 2 aprile 2023 ore 16:15.