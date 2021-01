Grifo, Giannitti sorride: dopo Vano c’è Biasci

Dopo Michele Vano (presentato in giornata) ormai maturo l’arrivo di Tommaso Biasci, destinato ad approdare in biancorosso dal Carpi con la benedizione di Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, ora proprio alla guida degli emiliani. Anche la formula dovrebbe essere la stessa: prestito con obbligo di riscatto, che significa in pratica dilazionare il pagamento, spostandolo alla prossima tornata.

Le possibili cessioni

A rigor di logica, i più vicini alla partenza dovrebbero essere quelli impiegati di meno e quelli che hanno più mercato. Identikit che si associa alla perfezione a Falzerano e Moscati, due che sulla carta sembravano poter rappresentare la spina dorsale del centrocampo di Caserta in quanto (sempre sulla carta) ideali per il modulo inizialmente scelto dal tecnico calabrese. Lo scarsissimo impiego, unito ad un percepibile scarso feeling con la piazza e l’organigramma societario, in questa fase, completano il quadro. Si attendono offerte, ma pare che in particolare per il primo sia in piedi un ipotesi di scambio con l’Entella, che darebbe al Perugia il pari ruolo Crimi.

Il nodo infortuni e Covid

Potenzialmente in lista di sbarco anche Dragomir, Cancellotti e Bianchimano: il primo perché ha potenziali estimatori in serie B, gli altri due per il solito motivo dello scarso impiego. In particolare Bianchimano potrebbe ritrovarsi chiuso da Vano e Biasci. Ma anche l’esterno eugubino potrebbe andar via se arrivasse un terzino. Tutti e tre però in questo periodo sono out per problemi fisici o di salute (nel gruppo ci sono due positivi). E quindi tali operazioni potrebbero concretizzarsi sul finire del mercato.