Grifo, passi in avanti ma solo un punto: 0-0 a Cosenza

di G.R.

Un Grifo a due facce strappa un punto al San Vito Gigi Marulla. Nel primo tempo i biancorossi costruiscono, nel secondo sanno anche soffrire. Il primo tiro è di Bartolomei che al 14′ tira centrale e Marson blocca a terra. Il portiere rossoblù è bravo anche alla mezz’ora sulla conclusione di prima intenzione di Di Carmine. Da là si accende la partita: Gori dice no a Zilli servito dall’ex di turno D’Urso. Poi una serie di conclusioni fuori dallo specchio della porta da entrambe le squadre. Al 40′ Bartolomei serve Kouan che entra in area e calcia: Marson para e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Paz manda infatti fuori una conclusione da ottima posizione. Nel secondo tempo bisogna attendere il 70′ per le prime occasioni e sono tutte del Cosenza: Gori para su Brignola (72′), blocca la conclusione di Gozzi dal limite (75′) mentre Venturi si divora il vantaggio (77′). Il Cosenza si ferma al palo: colpito da Calò dopo aver superato due uomini con una grande azione. Castori vede il bicchiere mezzo pieno: “Quando non si può vincere, bisogna sapere non perdere”. Aumenta il distacco dal gruppone salvezza ma il Perugia mostra altri passi in avanti.