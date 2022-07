Grifo, per Casasola presentazione stile Stranger Things

di G.R.

Una presentazione in stile Stranger Things per Tiago Casasola a Perugia. Sui social è stato pubblicato il video realizzato da Perugia Social Factory di un computer in un laboratorio nascosto che crea il profilo dell’esterno per mandarlo in diretta. Sul muro i poster riferiti a Twitch e YouTube. Nella scheda del giocatore vengono ricordati i 14 gol e i 28 assist collezionati nelle 183 presenze in Serie B. Nella didascalia si gioca con il Sottosopra, un’oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose con cui sono connessi quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della Serie TV.

Il comunicato

«AC Perugia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Tiago Casasola dalla società S.S. Lazio. Nato l’11 agosto 1995 a Buenos Aires, nazionalità argentina, vanta 182 presenze in Serie B e 14 reti con le maglie di Salernitana, Trapani, Como, Cosenza, Frosinone e Cremonese. Nella stagione 2019-2020 ha fatto parte della rosa della Lazio con cui vince la Supercoppa italiana 2019. Da oggi è un nuovo giocatore biancorosso!».

La serie TV

La serie televisiva ideata dai Duffer Brothers e diventata una colonna portante del catalogo Netflix ha ottenuto 5 candidature ai golden globe e 41 agli Emmy. Ambientata negli anni ’80 nella fittizia città di Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del ‘Sottosopra’, l’inizio della serie è incentrato sulla misteriosa sparizione di un bambino di nome Will e sulla comparsa di Undici, una bambina dai capelli rasati dotata di poteri telecinetici fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins National Laboratory. Il primo luglio sono usciti gli episodi della seconda parte della quarta stagione.

View this post on Instagram Un post condiviso da A.C. Perugia Calcio 1905 (@acperugia_official)