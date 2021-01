Gubbio, fermati sulla Contessa con 10 mila euro di cocaina

L’auto è stata fermata martedì mattina lungo la ‘Contessa’ mentre procedeva in direzione Fano. A bordo, due 30enni di origini albanesi, residenti a Perugia, che all’alt dei militari – i carabinieri del Nor di Gubbio – sono parsi subito in difficoltà, giustificando il viaggio nelle Marche con una visita a non meglio precisati parenti. Ma nelle tasche dei pantaloni i due ragazzi avevano 1.200 euro in contanti e, se fin qui ci può stare, nell’auto c’erano pure circa 100 grammi di cocaina sotto forma di un ‘sasso’. La droga, da cui si sarebbero potute ricavare quasi 500 dosi, è risultata pura al 70% e con un valore di mercato di oltre 10 mila euro. Scontato l’arresto in flagrante con direttissima di fronte al tribunale di Perugia che ha convalidato quanto eseguito dai militari eugubini.

