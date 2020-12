Gubbio travolto dal Padova: 0-3 al Barbetti

Niente da fare per il Gubbio – i punti in classifica restano 16 – al cospetto del Padova. I rossoblù di Vincenzo Torrente chiudono il 2020 casalingo con una larga sconfitta: al ‘Barbetti’ è la vicecapolista Padova ad imporsi per 0-3 grazie alle marcature di Ronaldo e Santini, quest’ultimo autore di una doppietta. Termina così la striscia di risultati utili consecutivi (7) di Malaccari e compagni: l’opportunità di riscatto immediato ci sarà mercoledì in Lombardia nella sfida di Mantova. Le squadre hanno chiuso in dieci uomini per le espulsioni di Signorini da un lato e Gasbarro dall’altro.

Condividi questo articolo su