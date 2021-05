È stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, una volta fermato dai carabinieri della Compagnia di Foligno, ha reagito rifiutandosi di sottoporsi agli esami tossicologici. Quindi le minacce nei confronti dei militari: per questo motivo un 32enne è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà. All’uomo è stata ritirata la patente.

Condividi questo articolo su