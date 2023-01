Il 1° ‘Cross città di Terni’ a Carsulae lo vince il 21enne Mariani – Fotogallery

Il classe 2001 Francesco Mariani dell’Atletica Il Colle di Perugia. È lui il vincitore in 22’55 del 1° ‘Cross Città di Terni – Tacitus Cross’ andato in scena domenica mattina nell’area archeologica di Carsulae: oltre 110 iscritti e 28 squadre protagoniste nella particolare gara organizzata dalla Ternana Marathon Club del presidente Alessandro Ocagli. Sul podio anche Matteo Rossi dell’Orecchiella Garfagnana e Jean Marc Diomande dell’Athletic Terni. Ottimo scenario per una corsa campestre del genere, magari da sfruttare in maggior misura. In loco anche il presidente nazionale della Fitri Riccardo Giubilei e l’assessore allo sport Elena Proietti. Soddisfatto il trionfatore: «La gara mi è piaciuta molto, il contesto è veramente carino e c’è una bella giornata. Si è corso bene. Molto dislivello, ma i tracciati più duri mi piacciono. Se sarà riproposto sarei ben felice di tornare, farlo in un’area archeologica è atipico». Ha contribuito la fondazione Carit e la sfida è valida per il I trofeo nazionale di corsa campestre Csen.

Condividi questo articolo su