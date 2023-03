Il consigliere leghista: «Non mi riconosco in un partito che cerca di screditare Latini»

di Francesco Pocaforza

Consigliere comunale – Lega Terni

Faccio fatica a riconoscermi nel partito che ormai rappresento da 10 anni. Un partito, la Lega Terni, che nel corso del tempo è totalmente mutato nella sua identità e nella sua ideologia. Trovo scorretto e sleale quanto accaduto ieri di non presentarsi alla seduta del consiglio per poi cambiare idea il giorno seguente, quando all’ordine del giorno ci sono atti fondamentali per il bene di Terni e dei suoi cittadini. Tutto ciò perchè discordi sul nome del candidato sindaco.

Sostengo con irremovibilità che il bene della città, nello specifico la votazione del dup e del bilancio, dovevano in ogni modo venire prima della poltrona. Non mi riconosco più in un partito che cerca di scaricare e denigrare il sindaco uscente Leonardo Latini, affacciando altri nomi, pur conoscendo l’impegno e la costanza che lo hanno contraddistinto nel suo operato. Nessuno omette o giustifica i propri errori, ma trovarsi a due mesi dalle elezioni a guardare certi giochi è decisamente spiacevole.

Ho sempre messo cuore e grinta in questa mia sfida personale e politica e 10 anni fa quando scelsi la Lega, che nessuno o pochi a Terni conoscevano e stimavano, ero certo di poter contribuire in maniera positiva e proficua e non avrei di certo pensato di assistere a questa totale distruzione. Il mio agire è stato sempre diretto al bene dei cittadini, conoscendo la fatica e la dedizione al lavoro ci ho sempre messo la faccia cercando, seppur a volte ostacolato, di migliorare ciò che poteva essere migliorato.

La mia tenacia ed onestà mi hanno portato sempre a scegliere per il giusto e mai per la convenienza. Terni merita di essere governata con rispetto da un centrodestra coeso, forte ed autentico altrimenti il rischio di consegnare la città a chi non la merita è altissimo. Invito quindi chi di dovere a fare le giuste riflessioni, come farò io in queste ore, per dare a Terni altri 5 anni di governo di centrodestra il quale, sono certo, può e deve ancora fare molto.