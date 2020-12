Maltempo Umbria, tanti gli interventi ancora in coda

Un inizio settimana – quello post natalizio – segnato dal maltempo in tutta l’Umbria, con pioggia, nevischio, neve alle quote più alte e soprattutto forte vento in gran parte della regione. Tanti gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nella mattinata di lunedì, sia in provincia di Perugia che in quella di Terni.

Mattinata complessa

Nel Perugino si segnalano disagi nelle zone di Perugia, Foligno, Spoleto e Todi, legati soprattutto alla caduta di alberi e rami ed allagamenti di cantine e garage. A Torgiano proprio un ramo è finito sui cavi dell’elettricità. Un blackout prolungato – circa un’ora – ha invece interessato, a Perugia, il quartiere di San Sisto.

Il Ternano sferzato dal vento

Nel Ternano invece, oltre ad un albero caduto di mattina su un’abitazione nell’Orvietano ed altri nella zona di Amelia (Foce, Fornole), sono stati davvero tanti gli interventi messi in atto dal 115 in varie zone del capoluogo: a partire dal Raccordo Terni-Orte, dove all’altezza dello svincolo E45 per Perugia, vigili del fuoco ed Anas hanno operato per rimuovere dalla carreggiata alcuni rami che intralciavano il traffico. Il forte vento ha causato anche la caduta di un grosso ramo nella zona dell’Aviosuperficie di Maratta. Altri disagi analoghi sono stati segnalati in via Carnia – albero su un’abitazione -, via Lungonera Savoia, via Campofregoso – strada temporaneamente chiusa per la caduta di rami e per gli alberi pericolanti -, via Breda, via Curio Dentato, via Narni (albero caduti nei pressi della chiesa in zona Polymer), via degli Oleandri/delle Ortensie, San Carlo, Collepaese, Marmore – un albero caduto su un’abitazione – e Collescipoli. A San Gemini, lunedì mattina, sono state registrate diverse interruzioni dell’energia elettrica dovute a problemi alla linea causati dal forte vento. Guai anche nei territori di Otricoli (viabilità compromessa in alcune aree per la caduta delle piante, c’è anche l’interruzione della corrente) e Narni per le stesse ragioni. Sempre ad Orvieto un albero è caduto su una strada a Sferracavallo, creando problemi per la viabilità.

Aggiornamento pomeriggio: oltre 100 interventi in attesa nel Ternano

Alle ore 16.45 di lunedì – riferisce il comando provinciale di Terni dei vigili del fuoco – «sono 42 gli interventi effettuati, 6 in atto ed oltre 100 in attesa. Sul territorio provinciale stanno intervenendo 6 squadre (4 Terni sede centrale, 2 Orvieto 1 Amelia). La zona più colpita, da dove sono giunte il numero maggiore di richieste di intervento, e la città di Terni nella parte nord-est».

Orvieto, funicolare chiusa

Problemi anche ad Orvieto. Qui, dalle ore 12.20 di lunedì, è stata chiusa temporaneamente la funicolare a causa del forte vento: «BusItalia – informa il Comune – ha già predisposto un servizio navetta sostitutivo stazione Fs-piazza Cahen-piazza Duomo. Il servizio funicolare sarà ripristinato non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno».

Montefranco, guasti elettrici

A Montefranco il sindaco Rachele Taccalozzi spiega che «si sono verificati verificati diversi guasti sulle linee elettriche a servizio del nostro comune. I tecnici sono al lavoro per risolvere due guasti sulle linee cosiddette ‘medie’. Una volta risolti i due guasti principali, si interverrà sul guasto di via San Bernardino dove due pini sono caduti sulla linea. I tempi non sono stati stimati». La situazione è poi andata migliorando nel tardo pomeriggio/prima serata di lunedì.

I disagi ‘elettrici’ in Valnerina

Il consigliere regionale del M5s, Thomas De Luca, in un post su Facebook, ha evidenziato la situazione che si sono trovati costretti a vivere, nella giornata di lunedì, buona parte dei residenti della Valnerina ternana (da Montefranco a Ferentillo): «Enel sta intervenendo sui disservizi della linea elettrica in Valnerina causati dagli eventi meteorologici di stamattina. In queste ore – scrive De Luca nel tardo pomeriggio di lunedì – la corrente elettrica sta ritornando progressivamente in tutti i centri abitati interessati dai danni. Voglio ringraziare l’assessore regionale Melasecche per il tempestivo interessamento tramite la Protezione civile e l’ufficio interregionale Enel, la sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli e la sindaca di Montefranco Rachele Tacalozzi. Un ottimo lavoro di squadra interistituzionale». «Purtroppo il guasto è stato – il post social della prima cittadina di Ferentillo – particolarmente grave ed ha riguardato un territorio molto vasto. Le condizioni meteo non hanno agevolato gli interventi. A breve il ripristino dovrebbe essere completato». Problemi in particolar modo a Macenano e Monterivoso.

L’aggiornamento nel Perugino: oltre 100 interventi in coda

Intorno alle ore 19.30 di lunedì il comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco ha diffuso un aggiornamento in cui si legge che ci sono «150 interventi in coda ed oltre 100 interventi effettuati dalle varie squadre della provincia. Le criticità maggiori – riferisce il 115 perugino – si sono avute in zona Todi, Assisi, Spoleto e hanno riguardato tetti scoperchiati, alberi pericolanti o caduti, in qualche caso su delle vetture senza provocare feriti, per fortuna». In sala operativa, cinque operatori che non si sono mai mossi dalle proprie postazioni.

Aggiornamento martedì mattina Terni

Alle ore 9.30 di martedì mattina i vigili del fuoco del comando di Terni riferiscono che «continuano anche oggi gli interventi per il maltempo che ha colpito la provincia. Dopo gli oltre 60 interventi di ieri, ne sono rimasti oltre 140 in coda. Nella notte e dall’alba di oggi si cerca di rispondere a tutte le numerose richieste d’intervento che giungono al 115».