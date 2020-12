Umbria, 3 mila utenze elettriche ‘saltate’: lavoro senza sosta

Secondo i dati in possesso della Protezione civile, oltre 3 mila utenze elettriche nella giornata di lunedì sono state messe fuori servizio dal maltempo che si è abbattuto su gran parte dell’Umbria. «Annunciato dal Centro operativo regionale di Foligno – afferma l’assessore regionale alla Prociv, Enrico Melasecche -, il maltempo è imperversato su gran parte dell’Umbria. In vari comuni è venuta a mancare l’energia elettrica». Lo stesso assessore, si legge nella nota diffusa dalla Regione, «interessato da vari consiglieri regionali e dai sindaci, ha seguito personalmente le operazioni di ripristino delle utenze, anche durante la partecipazione al consiglio regionale, durato tutto l’arco della giornata». Elemento questo che gli è stato riconosciuto, con ringraziamento, anche dal consigliere Thomas De Luca (M5s).

«Importante lavoro di squadra»

«Da Gubbio a Ferentillo a Bevagna, alcune abitazioni – aggiunge Melasecche – sono state dotate di generatori elettrici quando non è stato possibile il ripristino in nottata e l’erogazione ordinaria. Gli interventi stanno tutt’ora proseguendo per riportare alla normalità la situazione. Voglio ringraziare l’Enel ed in particolare l’Ufficio relazioni istituzionali – conclude l’assessore – che si è posto a disposizione per fare da tramite con le squadre che intervenivano sui vari territori, aumentate per l’occasione di quattro unità, per cercare di ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa che, in alcune frazioni, si sono protratti anche di varie ore».

