In Umbria la spesa per le famiglie costa 117 euro più di prima

Anche in questo caso, come purtroppo capita da qualche anno, gli indicatori economici dell’Umbria seguono il trend del centro-sud d’Italia. E così, mentre il resto d’ Italia è in deflazione a giugno, con un ribasso dei prezzi al consumo, nel cuore verde i prezzi crescono: l’Umbria si piazza al primo posto fra le regioni (con Trentino e Campania) così come Perugia è in pole position fra le città, con Bolzano e Napoli.

I capoluoghi di regione

I dati sono stati resi noti dall’Istat che analizzava le cifre delle regioni, dei capoluoghi di regione e dei comuni con più di 150mila abitanti, rapportando i dati di maggio a quelli di giugno e riparametrandoli su base nazionale. La classifica sul costo della vita è stata stilata dall’Unione nazionale consumatori. In valori assoluti, l’aggravio annuo di spesa per una famiglia perugina è di 167 euro. In fondo alla classifica ci sono Verona (-1%) e Venezia (-1,3%). Il Nord Est è, anche in generale, l’ area del paese con i cali dei prezzi più marcati (-0,4%), seguita dal Nord Ovest e dal Centro (-0,3% per entrambi) e dalle Isole (-0,2%).

Le regioni

In testa alla classifica delle regioni più costose, con un’inflazione a +0,5%, Trentino, Umbria e Campania. In termini di maggior spesa, però, svetta il Trentino Alto Adige che registra, per una famiglia media, un rialzo pari a 135 euro su base annua. Segue l’Umbria, dove l’incremento dei prezzi pari allo 0,5% implica un’impennata del costo della vita pari a 117 euro, terza la Campania dove si ha un rincaro annuo, per la famiglia tipo, di 100 euro.

Di converso, va giù l’occupazione