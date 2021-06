Incendi nel perugino: fiamme sulla ferrovia e vicino a una scuola

Perugia, Spoleto, Foligno e Assisi: tanti incendi nella giornata di sabato, complice il caldo torrido di questi giorni. Ma non solo.

Fuoco lungo la linea ferroviaria: stop treno



Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di più focolai lungo la linea ferroviaria che comprende la zona tra Santo Chiodo di Spoleto e Baiano. I focolai, innescati probabilmente da un treni con freno bloccato, in alcuni casi si sono allargati interessando i campi limitrofi. Un convoglio è rimasto bloccato treno bloccato a Giuncano con modifiche alla circolazione: il traffico, sospeso dalle 14.29, è tornato regolare alle 15.58 come segnala Trenitalia. Registrati ritardi fino a 70 minuti lungo la linea Roma-Ancona e Perugia-Roma.

Perugia, fiamme vicino all’asilo

Momenti di paura a San Sisto, quartiere di Perugia nel pomeriggio di sabato: in via Albinoni, proprio di fronte all’asilo, sono andate a fuoco delle sterpaglie in un campo. La paura è stata provocata dalla colonna di fumo, visibile per diverse centinaia di metri. Sul posto per fortuna sono subito intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Non sono ancora chiare le cause.