Incidente sul Rato a Montoro: coinvolti tre veicoli. Traffico in tilt

Strada statale 675, ovvero il raccordo Terni-Orte, chiusa per oltre un’ora, nel pomeriggio di domenica. Il motivo: un incidente stradale – un tamponamento – che è avvenuto all’altezza del chilometro 24+700 in direzione Terni, fra lo svincolo di Nera Montoro (Narni) e la prima galleria. Il sinistro – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali ha finito per ribaltarsi. Il bilancio – sempre stando ai vigili del fuoco – è di tre persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure degli operatori sanitari del 118: nessuna di loro ha riportato conseguenze gravi. L’incidente è avvenuto all’altezza dello scambio di carreggiata per lavori e questo ha comportato la chiusura totale del tratto di raccordo interessato. Poi, successivamente, è stato possibile riaprire la circolazione con senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia, supportati dagli agenti della polizia Stradale di Terni per ciò che concerne la gestione della viabilità.

