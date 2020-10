Incredibile a Perugia. Tutti positivi i giocatori della Sir

La Sir Safety Conad Perugia ha comunicato la positività al Covid-19 di ulteriori SETTE atleti, dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri. i aggiungono ai 5 già positivi. Di fatto, tutta la squadra è stata contagiata, oltre a diversi componenti dello staff. Una notizia che getta un’ombra nera sulla stagione dei Block Devils, primi in classifica in campionato. La società in una nota ha informato che tutti i positivi si trovano in isolamento, come da protocollo, e non presentano particolari sintomi. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi.

Solo il Covid poteva fermare la Sir

La squadra di Heynen è andata avanti come un autentico schiacciasassi nella prima parte di stagione, mettendo in fila un en-plein di successi senza perdere nemmeno un punto in campionato, nonostante i problemi di Atanasjievic, uno degli uomini simbolo della squadra e col caso Lanza risolto con la cessione del giocatore della nazionale. Eppure, il tecnico è stato bravissimo ad assemblare una squadra con tanti nuovi giocatori, diventata subito gruppo coeso senza l’aiuto del pubblico perugino, da sempre un’arma in più.

Amara sorpresa dai tamponi di venerdì

Invece, prima le positività di Ricci e Solè, nonostante le quali Perugia ha giocato e vinto contro Ravenna, poi altri tre casi hanno costretto allo stop in campionato e al rinvio della partita contro Milano. Da regolamento, infatti, con più di tre positivi non si può scendere in campo. I tamponi di venerdì, dai quali si sperava potessero emergere delle negatività per recuperare almeno i primi due positivi, è arrivata una autentica mazzata. Passeranno ora almeno 15 giorni prima di rivedere in campo i Block Devils. Salta sicuramente anche la sfida con Azimut Modena.