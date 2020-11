Senza mascherina al bar e minacce a donna: denunciata 29enne

Ha segnalato ad una cliente all’interno di un bar che doveva portare correttamente – era sul mento – la mascherina e ne è nata una lite che ha costretto ad intervenire una pattuglia della Volante. Il fatto è accaduto in un esercizio commerciale della periferia di Perugia: denunciata e sanzionata una 29enne di origini romene.

La lite

Gli agenti sono intervenuti per sedare la discussione dopo che una delle due aveva minacciato e spintonato più volte l’altra cliente, colpevole di averle ricordato come dover portare il dispositivo di protezione individuale: all’arrivo della polizia di Stato la 29enne non solo non si è calmata, ma ha iniziato a molestare anche loro. Per lei è scattata la denuncia per minacce gravi e resistenza, nonché la sanzione per inottemperanza all’obbligo di indossare la mascherina. Nonostante la presenza degli operatori la donna ha proseguito nel non volerla posizionare nel giusto modo.