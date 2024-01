La Sir Volley Perugia festeggia e si riprende la Coppa Italia

La Sir Susa Vim Perugia sconfigge 3-1 la Mint Vero Volley Monza e mette le mani, per la quarta volta nella storia del club del presidente Sirci, sulla Coppa Italia. Esplode la marea bianca sugli spalti della Unipol Arena di Bologna. Gioia incontenibile fuori dal campo, gioia incontenibile in campo dopo un weekend di grande pallavolo duro, difficile e contro grandi avversari.

Il match

Un avvio tutto in salita domenica, poi la reazione, poi un quarto set punto a punto con le due squadre a darsele, sportivamente parlando, di santa ragione. Nella sofferenza i Block Devils ci sanno stare ed alla fine esultano, e ne hanno ben donde, per il terzo trofeo conquistato in questa stagione dopo la Supercoppa ed il Mondiale per Club. Semeniuk è il best scorer di Perugia con una partita magistrale (59% in attacco), Ben Tara lo supporta (16 punti con il 56% sotto rete), Flavio è spaziale in zona tre con 15 punti (92% in primo tempo e 3 muri), Solè entra come sabato e come sabato è decisivo, Giannelli e Colaci sono due campioni. L’Mvp invece se lo prende Plotnytskyi che chiude con 14 punti e che, con un turno al servizio nel secondo set, cambia totalmente l’inerzia del match. Festeggia ancora Angelo Lorenzetti, uomo pacato che le ha viste tutte nella pallavolo, capace anche stavolta di esaltare le grandi qualità della sua squadra. La Coppa Italia torna a Perugia.

Il Tabellino

Perugia-Monza 3-1

(22-25, 25-21, 25-15, 25-23)

Perugia: Giannelli 2, Ben Tara 16, Flavio 15, Semeniuk 18, Plotnytskyi 14, Russo 3, Colaci (L), Leon, Solè 8, Herrera. Ne Candellaro, Toscani, Ropret. All.: Lorenzetti

Monza: Loeppky 12, Maar 7, Galassi 12, Cachopa, Di Martino 7, Swarc 22, Gaggini (L), Visic, Mujanovic 2, Morazzini. Ne Frisco, Comparoni, Beretta. All.: Eccheli