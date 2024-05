La Ternana è viva e spera: 1-0 sul Catanzaro grazie a uno scatenato Di Stefano

di Gianni Giardinieri

Tre punti meritatissimi e decisivi per la Ternana, che batte il Catanzaro con un eurogol di Di Stefano e approda a quota 40 punti. Una partita emozionante, durante la quale le Fere hanno decisamente meritato la vittoria, sprecando molto. I risultati dagli altri campi stravolgono ancora una volta la classifica, con la Ternana ora al sedicesimo posto, con due punti di vantaggio sull’Ascoli. Al momento i rossoverdi disputerebbero i playout contro l’Ascoli ma l’ultima giornata sarà decisiva.

Nuova formazione

Per la decisiva partita casalinga contro il Catanzaro mister Breda ‘stravolge’ l’undici titolare, con molte novità di rilievo. La prima è un inedito assoluto: Amatucci e Faticanti insieme dal primo minuto. La seconda è una precisa scelta in attacco: si giocherà senza punta centrale. Fuori Raimondo, Favilli e Dionisi. Spazio dal primo minuto per Pereiro e Di Stefano. La terza è il ritorno, dopo tempo immemore, di Favasuli titolare. Solo lo schieramento in campo potrà invece sciogliere il dubbio sul sistema di gioco. Tutto ruota intorno alla posizione di Casasola: se giocherà braccetto destro sarà un 3-5-1-1; se invece dovesse occupare la casella di terzino destro allora avremmo, per la prima volta, una difesa a quattro, con quattro centrocampisti, un rifinitore e una punta.

Primo tempo

Parte con il 3-5-2 la Ternana. Confermato Casasola braccetto destro, con Favasuli quinto di centrocampo. Pereiro punta centrale, assistito da Di Stefano. Al 5′ l’arbitro Fourneau inventa subito una punizione dal limite per il Catanzaro, con annessa ammonizione a Casasola. Il tiro di Vandeputte è ben parato da Vitali. Al 7′ grande occasione per le Fere: cross di Pereiro e stacco di Carboni. Conclusione centrale ma la parata di Fulignati è difficile, con colpo di reni e deviazione in angolo. Al 35′ Pereiro tenta il tiro a giro e la palla termina di pochissimo fuori, peraltro deviata in angolo. Due minuti dopo altra occasione delle Fere, con Favasuli indemoniato che riconquista palla, la smista di tacco per Di Stefano che entra in area e mette un cross tesissimo che attraversa tutto lo specchio della porta senza un rossoverde abile a trovare la deviazione vincente. Il primo tempo si conclude senza ulteriori occasioni ma con un canovaccio chiaro: Catanzaro in palleggio e Ternana alta per un’aggressione sulla prima giocata calabrese.

Secondo tempo

La ripresa si apre con le incursioni di Di Stefano, autore di scorribande sulla fascia che però non riescono a trasformarsi in occasioni da gol. Al 60′ incredibile occasione Ternana: Amatucci riconquista palla e la smista a Luperini, il cross trova Di Stefano che di va di testa a colpo sicuro ma Fulignati sfodera una parata strepitosa di piede. Al 62′ punizione dal limite per le Fere e Pereiro a giro sfiora la traversa. Al 65′ mister Breda decide di rendere più offensiva la sua squadra e inserisce Dionisi per Carboni. Di Stefano scala quinto di centrocampo. Al 69′ ancora la Ternana, con Luperini che spreca un’ottima occasione su passaggio di Pereiro. Al 75′ altra enorme occasione per la Ternana: in uscita da angolo ripartenza veloce e passaggio di Dionisi a spalancare la porta a Raimondo. Il sinistro del centravanti rossoverde è troppo centrale e Fulignati para ancora di piede. Al 78′ la Ternana passa in vantaggio con un destro magico di Di Stefano, che mette all’incrocio dei pali su assist di Dionisi. Gol pazzesco. All’83’ un ottimo Dionisi spara di destro da fuori area con palla di poco a lato.

Tabellino

Ternana: Vitali, Casasola (Cap), Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni, Pereiro, Di Stefano. All.: Roberto Breda

Catanzaro: Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli, Oliveri, Pontisso, Petriccione, Vandeputte, Biasci, Iemmello (Cap). All. : Vincenzo Vivarini

Arbitro: Francesco Fourneau

Assistenti: Palermo e Cipriani

IV Ufficiale: Canci

Var: Maggioni

Avar: Pagnotta

Marcatori: 78′ Di Stefano (T)

Ammonizioni: 4′ Casasola (C ); 33′ Vandeputte (C ); 48′ Petriccione (C ); 55′ Pontisso (C );

Sostituzioni: 57′ Donnarumma e Stoppa per Iemmello e Vandeputte (C ); 65′ Dionisi per Carboni (T); 67′ Miranda e Pompetti per Oliveri e Pontisso (C ); 72′ Raimondo e Viviani per Pereiro e Faticanti (T); 82′ Zoia per Di Stefano (T); 90+2 Perna per Situm (C )