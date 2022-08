La Ternana riparte da Ascoli: «Non ci danno neanche tra le sorprese, buon inizio»

Siamo in pieno periodo di vacanze per milioni di italiani. Tuttavia la Ternana potrà iniziare il suo cammino nella serie B 2022-2023 con un sold-out non scontato: domenica sera il debutto ad Ascoli con 900 tifosi di fede rossoverde sugli spalti del ‘Cino e Lillo Del Duca’. Per ora è ancora calcio estivo e con le squadre in preparazione con tutte le conseguenze del caso, fatto sta che ci si attende una buona partenza in casa Fere. Calcio d’inizio fissato per le 20.45 con direzione di gara affidata a Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

LUCARELLI E LE DICHIARAZIONI ROBOANTI

SI PARTE: PER I BOOKMAKERS PERUGIA MEGLIO ATTREZZATO DELLA TERNANA

IL ‘PATTO’ PER LA SERIE A

Si riparte con serenità. Le dichiarazioni roboanti



Di Tacchio, Corrado, Spalluto, Coulibaly e Favilli. Eccoli per ora – Bogdan e Capanni già c’erano lo scorso anno – i nuovi volti rossoverdi a disposizione di Cristiano Lucarelli. Dall’altro c’è Cristian Bucchi sulla panchina dell’Ascoli: i due tornano ad affrontarsi da tecnici a quasi quattro anni dall’ultimo precedente, vale a dire Benevento-Livorno 1-0 dell’ottobre 2018 in serie B: «La serenità – le parole del tecnico livornese – deriva dal fatto che è una bella sfida, non siamo neanche tra le sorprese da quanto vedo. Secondo me è un buon inizio perché abbiamo l’obbligo di essere un trattore umile: magari altri si danno già per promossi, noi affrontiamo un obiettivo alla volta. Senza fare dichiarazioni roboanti. C’è una squadra molto importante che ha messo il divieto di parlare di serie A, è una di quelle con il budget più alto. Chi sa di calcio, sa che queste frasi di questi tempi rischiano di prendere in giro i tifosi e basta». Messaggio per il presidente Stefano Bandecchi? Uno che in quanto ad uscite mediatiche non è che ci va proprio alla leggera. D’altronde la storia della lettera d’intenti è recente, così come la volontà di serie A sbandierata. Si vedrà. «Domenica giochiamo contro una squadra forte, quasi la stessa dello scorso anno. Hanno fatto un ottimo precampionato». Si pensa positivo: «Io lo sono per natura, ho il difetto di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Ma sapete come funziona. Purtroppo siamo in un paese dove conta il risultato». Rifinitura fissata per domani mattina.

POLITICHE 2022, BANDECCHI SI ‘LANCIA’

La Ternana, i difensori forti e la fase difensiva

Il trainer delle Fere crede di avere dei difensori di assoluto livello. Certo, le gare con Frosinone e Cremonese hanno messo in evidenza i soliti errori: «I gol subiti? Un problema di tutti visto il numero di gol realizzati in coppa Italia. La fase difensiva se si fa in undici ha un riscontro, se si fa in quattro un altro. C’è chi deve stare meno tranquillo di noi. Credo che la Ternana abbia tra i migliori difensori del campionato, abbiamo tutti titolari. Le altre magari due, poi un giovane ed un vecchio. I nostri cinque possono giocare titolari, il nostro problema è la fase difensiva. Arriveremo – la convinzione di Lucarelli – ad uno standard elevato, le risposte sono ottime perché nelle ultime due partite abbiamo subito pochi tiri in porta». Niente dichiarazioni sul mercato: «Darò un giudizio a settembre. Ripeto, sono sereno perché credo nello staff più che in me. Si organizza il lavoro alla perfezione, sui piazzati serve tempo. I miglioramenti durano nel tempo. L’importante è che sia la disponibilità di tutti». L’Ascoli è pronto a scendere in campo con un 4-3-3 composto da Leali, Falasco, Bellusci, Botteghin, Donati, Caligara, Büchel, Collocolo, Bidaoui, Gondo e l’ex Perugia Falzerano.

L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA

La battuta su Bandecchi, i tifosi ed i prolungamenti



La battuta pronta non manca mai a Lucarelli. Specie se gli viene citata un’uscita di Bandecchi sul suo conto: «Ha detto che sta rivedendo quasi del tutto il Lucarelli di due anni, per togliere il quasi che serve?». Mezzo secondo e replica scherzosa: «Che anche lui torni quello di due anni fa». Poi si rientra nei ranghi parlando dei 900 tifosi al seguito: «L’unica parte che non ci è mai mancata, ci sono sempre stati vicini». E Falletti? «Ora è il momento di iniziare a fargli respirare il clima partita». Favilli è a disposizione, Donnarumma è recuperato. «Abbiamo analizzato tutto nei minimi dettagli, il campo ci dirà se l’abbiamo preparata bene». A fine conferenza la società ha ufficializzato i rinnovi contrattuali di Proietti (2024), Paghera (2024), Celli (2025), Donnarumma (2025), Partipilo (2026) e Palumbo (2027).

LUCARELLI E LA LETTERA D’INTENTI: «TUTTI IN DISCUSSIONE»

Si vota per la mascotte. Il nuovo autobus

Intanto è in corso la votazione social – termine ultim per le 14 di venerdì 19 agosto – per scegliere il nome della mascotte rossoverde, lanciata negli ultimi giorni dalla società di via della Bardesca: in ballo ci sono Acciaio, Ferotto, Dragon, Tacitus e Valentino. Quest’ultimo al momento appare in testa. Sempre in settimana la Ternana ha pubblicato le immagini del nuovo autobus per l’annata 2022/2023: sarà difficile non notarlo lungo le strade.