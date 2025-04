Sabato 19 aprile, ore 12 stadio ‘Gubbiotti’ di Narni, la Ternana Woman si giocherà il primo ‘match point’ per ottenere la promozione diretta dalla serie B alla seriw A del campionato di calcio femminile. Avversario di turno è la Fredom Cuneo: vincendo, la squadra rossoverde conquisterebbe lo storico traguardo. Grazie alle vittorie in entrambi gli scontri diretti disputati contro il Genoa, le Fere avrebbero l’occasione di mantenere le rossoblu – impegnate in trasferta a Parma – a distanza di sicurezza, centrando il tanto atteso salto di categoria.

«Complici le festività pasquali – spiega una nota della Ternana Woman che presenta il match di sabato -, mister Antonio Cincotta ha dovuto fare a meno delle canoniche cinque sedute, rimodulando e cercando di cucire il lavoro ‘a misura di match point’. Tra gli accadimenti, da segnalare la visita del presidente Stefano Bandecchi che nella giornata di mercoledì ha partecipato allo scatto della fotografia ufficiale. Con l’occasione, il presidente si è trattenuto qualche minuto con squadra e staff al completo per ribadire costante fiducia e volontà di non accontentarsi». Circa la Freedom Cuneo si tratta di «un avversario ostico e sempre difficile da battere. Sono già due, infatti, i precedenti da registrare nell’arco di questa stagione: in coppa Italia fu proprio la squadra piemontese ad eliminare la Ternana Women, vincendo in casa per 1 a 0 una gara a dir poco rocambolesca. Stesso risultato a tinte diverse quello maturato nel match di andata valido per il campionato. Quella volta, infatti, furono proprio le Fere a spuntarla grazie alla rete di Gomes».