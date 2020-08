Costi alti e problemi, l’Arpa Umbria si libera del drone ‘Galileo’

di S.F.

Sperimentazione conclusa. Con vendita. Perché ulteriori sviluppi comportano «problemi oggettivi connessi alle dimensioni, al costo ed alle elevate specializzazioni necessarie per poter far funzionare il natante»: lo mette nero su bianco Arpa Umbria in riferimento al drone acquatico ‘Galileo’, immatricolato a fine 2014 e di recente attenzionato dalla Guardia di finanza per il mancato impiego nel corso degli anni: ora l’Agenzia ha deciso di disfarsene attraverso un’asta – ci sono quattro lotti – dal valore base complessivo di 128 mila euro.

Per l’Arpa, in sostanza, Galileo è un progetto valido ma non più utile – d’altronde non è stato utilizzato granché, anzi – per l’Agenzia. I motivi sono diversi: «Non è in linea con gli obiettivi e l’organizzazione funzionale per l’indisponibilità di personale specializzato atto a mantenere a far funzionre il drone; alti costi rispetto ai benefici conseguibili in relazione ai monitoraggi; difficile e costoso spostamento del natante tra i vari invasi in relazione alle sue dimensioni e peso; guida da remoto potenzialmente pericolosa per persone e cose», dunque c’è «necessità della presenza nei pressi di un operatore in grado di manovrarlo con comandi diretti in caso di emergenza a seguito di rilevazione visiva di eventuali pericoli presenti». Risultato? Alienazione per non comprometterne la conservazione e svalutarlo ulteriormente. Attrezzature comprese.

Il costo non sostenibile



Per il drone il prezzo a base d’asta è stato fissato in 95 mila euro. Si prosegue con il sistema di acquisizioni campioni (20.000), termocamera ad infrarossi ed accessori (11.000) e il carrello di trasporto (2.000) per un totale di 128.000. In definitiva si procede con la cessione perché, al netto della buona valenza scientifica, non conviene a livello economico. Sempre questione di soldi.