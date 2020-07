L’Asd Futsal Ternana promossa in serie B

Ci è voluto un bel po’ di tempo, ma ora l’Asd Ternana Futsal può festeggiare. La Divisione Calcio a 5 nella giornata di lunedì ha ufficializzato le squadre promosse nel campionato di serie B e tra loro ci sono i rossoverdi, dominatori della stagione davanti al Gadtch 2000 di Perugia e vincitori della coppa italia Umbra proprio a spese dell’avversario biancorosso. La comunicazione arriva a mesi di distanza dallo stop delle attività per via del covid-19.

IL COMUNICATO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5

A GENNAIO LA VITTORIA IN COPPA

La novità

Si tratta della seconda promozione consecutiva per il gruppo guidato dal tecnico Federico Pellegrini. Di certo il passaggio in B comporterà uno sforzo maggiore in casa Fere: la Ternana nell’annata 2020-2021 sarà protagonista in un torneo nazionale e dunque, al di là del maggior tasso di difficoltà, ci sarà anche un aumento dei costi. Tutto messo in conto, chiaramente.