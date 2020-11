Lega B – Lega Pro, ennesimo scontro

Una novità – senza l’assenso della Figc non si va da nessuna parte – che potrebbe riguardare anche Perugia e Ternana. Perché l’assemblea della Lega B nel pomeriggio ha deliberato la volontà di cambiare il format per la stagione 2021-2022 con il passaggio a 21 squadre. Una manciata di ore e il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, annuncia battaglia. Déjà-vu 2018.

ESTATE 2018, LA ‘GUERRA’ SUL FORMAT DELLA SERIE B

Il passo avanti della Lega B

Nel pomeriggio di giovedì arriva il comunicato della Lega B: «Attesa l’irrazionalità del disallineamento rappresentato dall’attuale format con quattro retrocessioni e tre promozioni, che non garantisce stabilità al sistema e capacità di programmazione politica per la Lega serie B, costituendo un unicum nel panorama calcistico, l’assemblea ha deliberato, secondo la previsione dell’articolo 49 comma 4 delle Noif, con 19 votanti (18 favorevoli e il voto contrario della Salernitana) il numero di squadre partecipanti al campionato 2021/2022 fissandolo a 21 in conseguenza di tre promozioni in A (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nel campionato in corso». A qualcuno non va giù l’ipotesi.

GENNAIO 2019, LA LEGA B: «FORMAT A 19 SQUADRE»

«Ci vediamo in consiglio federale»

La risposta dalla governance della terza serie giunge poco dopo le 22. E porta la firma di Ghirelli: «La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso delle Leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie di questo cambio. Ci vedremo in consiglio federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari: si propongono 21 squadre, fino a ieri erano 18». Altro scontro, l’ennesimo dell’ultimo biennio.