Lavoro in Umbria, JYSK sbarca a Terni, Todi e Trevi: diverse posizioni aperte

‘Espansione’ in Umbria e necessità di trovare personale per vari store in apertura. La multinazionale danese JYSK è a caccia di lavoratori da inserire nei negozi in apertura da qui ai prossimi mesi: come noto si tratta – in ordine di inaugurazione – di Todi (22 aprile), Trevi (10 giugno) e Terni (luglio, sarà ‘ospitato’ nel complesso del Tulipano). C’è anche la posizione aperta sul locale già attivo a Corciano.

JYSK ARRIVA A TERNI

Le posizioni

Per tutti e quattro i negozi JYSK è alla ricerca di store manager (responsabile del punto vendita) a tempo pieno, quindi sales assistant (Terni, Todi, Trevi, addetti alle vendite) e deputy store manager (Terni), in quest’ultimo caso part-time. Tutte le posizioni aperte sono consultabili a questo link. L’apertura più rilevante sarà quella riguardante la città dell’acciaio, con uno store da 1.280 metri quadrati di superficie lorda (900 per l’esposizione, poi magazzini ed uffici).