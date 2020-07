Le scalette del Duomo di domenica mattina

La scena è ben nota a chi è solito passeggiare in centro la domenica mattina. Lungo le scale della cattedrale di San Lorenzo, sia quelle che danno su piazza IV Novembre sia quelle sul retro, che affacciano su piazza Danti.

Dibattito aperto

Cumuli di bicchieri, bottiglie, cocci rotti e cartoni della pizza, distese di rifiuti a perdita docchio sulle scalette e a terra. Rifiuti che rimarrebbero lì se gli addetti della Gesenu, ogni mattina, non ripulissero e sanificassero il tutto. Ma comunque il loro lavoro non può mascherare un comportamento incivile da parte dei ragazzi che ristagnano in centro di sera né la mancanza di controllo e prevenzione da parte delle istituzioni competenti. Vero, ci sono pochi cassonetti, ma ciò giustifica tutto questo? Le foto che pubblichiamo sono tratte da un gruppo facebook all’interno del quale è nato un dibattito molto acceso sull’argomento.

NB: Foto di Franco Prevignano

Fonte: Facebook