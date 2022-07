Lite passionale nel locale: coppia cacciata dal centro con il ‘Daspo Willy’

La polizia di Stato di Perugia ha emesso due Daspo ‘Willy’ nei confronti di altrettante persone – un uomo e una donna – che lo scorso 20 maggio si erano resi protagonisti di un’animata lite per motivi passionali all’interno di un locale di Città di Castello, in piazza Gioberti. Le misure di prevenzione sono scattate in seguito all’attività svolta dalla divisione anticrimine della questura perugina che, in considerazione delle modalità della lite e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale, ha ritenuto la condotta tenuta dai due – una donna di 39 anni e un 37enne di nazionalità albanese – tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Alle due persone destinatarie delle misure, a partire dalle ore 19 e fino alle ore 5, per la durata di un anno, sarà vietato l’accesso al locale teatro della lite e a tutti gli altri pubblici esercizi situati in piazza Gioberti, nonché nelle piazze e nelle strade limitrofe. Agli stessi sarà interdetto anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.

