Litiga per il traffico e si inventa ‘Bruce Lee’ per minacciare: 65enne denunciato

La lite, per banali motivi di viabilità stradale, è scoppiata a Fontignano (Perugia) e lì un uomo di 65 anni ha estratto un ‘nunchaku’ – l’arma orientale composta da due bastoni uniti da una catena, resa celebre dai film di Bruce Lee – intimidendo la controparte e i suoi familiari. Per questo è partita la chiamata alle forze dell’ordine e la polizia di Stato di Perugia, una volta sul posto, ha riportato la calma fra le parti e ricostruito l’accaduto. Nessuno si era fatto male ma la vittima ha spiegato di essere stata minacciata e intimidita dal 65enne, anche con il ‘nunchaku’. Risultato: l’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato per minacce e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A casa, poi, aveva anche due fucili e relative munizioni: tutto regolarmente detenuto ma tutto finito sotto sequestro nell’ambito dei controlli di polizia.

