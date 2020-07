Venezia-Perugia 1-0 Rigore di Aramu

Aggiorna la pagina per seguire la diretta

LA DIRETTA

Primo Tempoù

38′ – Palo del Venezia!

Aramu di sinistro dopo una combinazione successiva a una punizione. Decisivo il tocco di Vicario.

35′ – Si fa male Molinaro, entra Marino nel Venezia

Aggiornamenti al 30esimo:

– perde l’Ascoli col Benevento (0-2)

– vince il Cosenza con la Juve Stabia

– Pescara ancora sullo 0-0

24′ – Incredibile! Dopo due minuti l’arbitro cambia idea e riconsegna il pallone al Venezia.

Violentissime proteste dei giocatori, che di fatto inseguono l’arbitro. Il direttore di gara si consulta con i collaboratori.

22′ – RIGORE PER IL PERUGIA!

Tiro di Dragomir, respinta con una spalla.

L’arbitro vede braccio e fischia un penaltu che, onestamente, non c’è.

21′ – Ancora Venezia in attacco con Aramu che colpisce al volo. Blocca Vicario dopo una deviazione.

20′ – Cosenza in vantaggio sulla Juve Stabia

2′ – Alla prima ripartenza il Venezia va vicinissimo al gol: tiro di Arami deviato, Vicario ci mette una pezza.

Subito aggressivo il Perugia, con Dragomir che va a fare fallo in pressione offensiva.

Partiti!

Le scelte di Oddo

Melchiorri e Falcinelli dietro a Iemmello: scelta radicale con un assetto offensivo mai provato finora dall’inizio. Del resto, bisogna vincere. Quindi, dal punto di vista tattico la scelta di Oddo ha una sua logica.

Ma la scelta – è chiaro – non è solo tattica, ma psicologica: si vuole dare un messaggio chiaro al gruppo, sia per indurre la squadra ad essere aggressiva sia per mettere i senatori (e i tre davanti sono, di fatto, i senatori di questa squadra) ad assumersi le proprie responsabilità.

Se il Perugia è in questa situazione, infatti, la responsabilità è soprattutto di chi è sceso in campo: su questo sono grosso modo tutti d’accordo.

Venezia-Perugia, formazioni ufficiali

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello.

Allenatore: Alessio Dionisi.

A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Marino, Riccardi, Cremonesi, Zuculini, Vacca, Suciu, Montalto, Zigoni, Monachello, Firenze.

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Sgarbi, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Melchiorri, Falcinelli; Iemmello.

Allenatore: Massimo Oddo.

A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Kouan, Konate, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto, Capone, Rajkovic, Righetti.

