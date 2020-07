Venezia-Perugia 3-1 Grifo ai playout

Aggiorna la pagina per seguire la diretta

LA DIRETTA

FINITA

86′ – ROSSO PER ANGELLA!

Calcione a Lezzerini al costato… e così il Grifo perde pure il suo miglior difensore per i playout.

83′ – Ammonito Capone per un fallo di frustrazione.

83′ – Cambio Perugia: Nicolussi Caviglia per Dragomir.

81′ – Aramu vicino al quarto gol: spreca quasi come Iemmello a inizio tempo.

69′ – GOL DI SGARBI, CHE ACCORCIA

Cross di Dragomir, sponda di Angella e destro di Sgarbi, che si infila sul palo opposto.

67′ – Cambio Perugia: fuori Falzerano, dentro Capone.

67′ – Doppio cambio Venezia: fuori Fiordilino e Lollo, dentro Zuculini e Riccardi.

65′ – GOL DI CAPELLO, IL VENEZIA DILAGA

Gran sinistro sotto la traversa.

63′ – Doppio cambio Venezia: fuori Lakicevic e Maleh, dentro Fioraliso e Suciu.

59′ – Ammonito Longo che trattiene Buonaiuto.

56′ – Cambio Perugia: dentro Buonaiuto per Falcinelli.

51′ – RADDOPPIO DEL VENEZIA! ARAMU!

Ripartenza fulminea, , Vicario ci mette una prima toppa ma non può nulla su Aramu. Venezia avanti 2-0, il Grifo è all’inferno

47′ – CHE GOL MANGIATO DA IEMMELLO!!!

Cross di Mazzocchi, che scappa sulla fascia, cross teso che arriva sul piede di Iemmello, il quale incredibilmente non trova l’impatto e fa scorrere la sfera.

Primo Tempo

Vince il Cosenza, pareggia il Pescara. Con questi risultati, il Perugia sarebbe condannato agli spareggi, fra l’altro con la classifica peggiore e il fattore campo sfavorevole.

Eppure, basterebbe pareggiare, per ritrovarsi a parimerito con Ascoli e Pescara e salvarsi.

La prima frazione finisce dopo 3 di recupero.

40′ – RIGORE PER IL VENEZIA! REALIZZA ARAMU

Bisogna dire che questo c’è: il braccio di Mazzocchi è largo.

38′ – Palo del Venezia!

Aramu di sinistro dopo una combinazione successiva a una punizione. Decisivo il tocco di Vicario.

35′ – Si fa male Molinaro, entra Marino nel Venezia

Aggiornamenti al 30esimo:

– perde l’Ascoli col Benevento (0-2)

– vince il Cosenza con la Juve Stabia

– Pescara ancora sullo 0-0

24′ – Incredibile! Dopo due minuti l’arbitro cambia idea e riconsegna il pallone al Venezia.

Violentissime proteste dei giocatori, che di fatto inseguono l’arbitro. Il direttore di gara si consulta con i collaboratori.

22′ – RIGORE PER IL PERUGIA!

Tiro di Dragomir, respinta con una spalla.

L’arbitro vede braccio e fischia un penaltu che, onestamente, non c’è.

21′ – Ancora Venezia in attacco con Aramu che colpisce al volo. Blocca Vicario dopo una deviazione.

20′ – Cosenza in vantaggio sulla Juve Stabia

2′ – Alla prima ripartenza il Venezia va vicinissimo al gol: tiro di Arami deviato, Vicario ci mette una pezza.

Subito aggressivo il Perugia, con Dragomir che va a fare fallo in pressione offensiva.

Partiti!

Le scelte di Oddo

Melchiorri e Falcinelli dietro a Iemmello: scelta radicale con un assetto offensivo mai provato finora dall’inizio. Del resto, bisogna vincere. Quindi, dal punto di vista tattico la scelta di Oddo ha una sua logica.

Ma la scelta – è chiaro – non è solo tattica, ma psicologica: si vuole dare un messaggio chiaro al gruppo, sia per indurre la squadra ad essere aggressiva sia per mettere i senatori (e i tre davanti sono, di fatto, i senatori di questa squadra) ad assumersi le proprie responsabilità.

Se il Perugia è in questa situazione, infatti, la responsabilità è soprattutto di chi è sceso in campo: su questo sono grosso modo tutti d’accordo.

Venezia-Perugia, formazioni ufficiali

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo, Fiordilino, Maleh; Aramu; Longo, Capello.

Allenatore: Alessio Dionisi.

A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Marino, Riccardi, Cremonesi, Zuculini, Vacca, Suciu, Montalto, Zigoni, Monachello, Firenze.

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Sgarbi, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Melchiorri, Falcinelli; Iemmello.

Allenatore: Massimo Oddo.

A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Kouan, Konate, Nicolussi Caviglia, Buonaiuto, Capone, Rajkovic, Righetti.

