Virtus Entella-Perugia, Oddo riparte dal suo Grifo preferito

Tutti si aspettano che Massimo Oddo torni alla difesa a 4 contro la Virtus Entella, nella partita che segna il suo ritorno in sella alla squadra biancorossa

Virtus Entella – Perugia, probabili formazioni

Entella (4-3-1-2): Contini; De Col, Pellizzer, Chiosa, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Dezi; G. De Luca, Rodriguez. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Falasco; Kouan, Carraro, Nicolussi Caviglia; Capone, Buonaiuto; Iemmello. Allenatore: Massimo Oddo.

L’appello del sindaco

«Il mantenimento della categoria – scrive il sindaco in un appello – è fondamentale sia sotto il profilo sportivo che sotto molteplici altri punti di vista: è un obiettivo importantissimo per la città tutta. L’amministrazione si unisce, quindi, ai tifosi biancorossi nell’incoraggiamento incessante al Perugia Calcio per questo decisivo ultimo scorcio di campionato, a partire dall’attesa sfida di stasera in programma sul campo di Chiavari contro l’Entella. E’ fondamentale che i nostri giocatori ce la mettano tutta per ottenere i risultati sperati, dimostrando così sul campo di onorare al meglio i colori biancorossi, la maglia che indossano ed il Grifo che portano stampato sul petto».