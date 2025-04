«A Ilaria Sula, studentessa Sapienza per non dimenticare tutte le donne vittime di femminicidio il cui futuro non potrà più essere scritto». Questo il messaggio dell’università La Sapienza di Roma per la 22enne studentessa di Terni uccisa da Mark Samson: a lei è stata dedicata un nuovo spazio studio per gli studenti.

La presentazione c’è stata lunedì in occasione dei 722 anni di storia dalla fondazione del’Ateneo. Si tratta di un’area da circa 1.500 metri quadrati con all’interno tre sale studio. «Le celebrazioni – le parole della rettrice Antonella Polimeni – di oggi hanno rappresentato per il nostro Ateneo un momento di riflessione in cui ritrovarsi e riconoscersi, nel segno dei valori condivisi dalla nostra comunità. La ricorrenza di quest’anno è stata segnata dal dolore per la tragica morte di Ilaria Sula, nostra studentessa vittima di femminicidio. Gli organi dell’Ateneo hanno approvato l’intitolazione a Ilaria di nuovi spazi studio che abbiamo inaugurato oggi al termine della mattinata alla presenza dei familiari di Ilaria per non dimenticare quanto accaduto e tenere viva la memoria di una figlia della Sapienza».