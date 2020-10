Lutto cittadino per Maria Chiara nel giorno dei funerali

Si terranno sabato 17 ottobre, alle ore 14 presso la Comunità Incontro di Molino Silla (Amelia), dove il padre Claudio è una delle figure di riferimento più importanti e componente del direttivo, i funerali di Maria Chiara Previtali, la 18enne amerina trovata senza vita sabato scorso all’interno di un’abitazione di via Rimembranze. Per questa vicenda – dove è forte il sospetto che la droga, eroina, possa aver giocato un ruolo decisivo – è indagato, per ‘omicidio preterintenzionale’ il 21enne Francesco Gnucci, anche lui di Amelia, fidanzato della giovane. In corso le indagini da parte di carabinieri e procura di Terni per capire chi abbia preparato e ceduto la dose poi consumata dai due ragazzi venerdì scorso a Roma. Entro i prossimi due mesi, emergeranno anche le conclusioni dei consulenti che giovedì hanno seguito l’esame autoptico e quindi tossicologico sulla salma della 18enne.

L’AUTOPSIA LUNGO LA STRADA DELLA VERITÀ

I funerali, come detto, si terranno a Molino Silla e il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, ha proclamato il lutto cittadino dall’inizio al termine della cerimonia. Una decisione motivata dal profondo cordoglio che la scomparsa della ragazza ha suscitato, non solo nella comunità amerina che è stata duramente colpita da una vicenda che, più in generale, riguarda l’intero universo giovanile, le famiglie, la scuola, le istituzioni. E la speranza è che ad una tragedia come quella di Amelia, l’ennesima, non facciano seguito solo tante buone intenzioni.

TRAGEDIA DI AMELIA, L’EROINA ERA IL ‘REGALO’ DI COMPLEANNO