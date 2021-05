Palloncini bianchi e lacrime per Giorgia

Mentre l’opinione pubblica si interroga sulla lunga serie di tragedie stradali che ha colpito il perugino, la comunità di San Feliciano, frazione di Magione, dedica un ultimo pensiero a Giorgia Panciarola, la ragazza morta mercoledì mattina in un incidente stradale lungo la strada per Torricella.

L’ultimo saluto

C’è un fiume di persone nella chiesa a ridosso del lago, tutta la comunità di San Feliciano e tanti altri ragazzi arrivati da Perugia e dai paesi vicini. Fiori bianchi in mano e lacrime agli occhi che finiscono nelle mascherine. Sì danno conforto l’un l’altro all’interno e all’esterno, dove sotto il sole cocente, in piedi, seguono la funzione intuendo le parole di conforto del parroco, che arrivano fuori come un’eco lontana, non essendoci altoparlanti. Eppure stanno tutti zitti, attoniti di fronte a questa morte ingiusta. L’ennesima lungo queste strade.

IL RICORDO COMMOSSO DELL’AMICA

I ricordi struggenti

«Era una ragazza solare, sempre buona – dice il parroco don Vincenzo nel confortare i genitori – ma dovete sapere che chi amiamo non ci lascia mai». Arrivano i messaggi sei compagni di classe: «Il tuo piccolo cuore batte ancora per noi». Poi la migliore amica: «Ti conoscevo per ciò che eri veramente, una piccola coccinella pronta a spiccare il volo». Poi la sua voce si rompe in un pianto dirotto che porta con sé anche gli altri presenti. Straziante il passaggio del nonno, che, camminando a fatica, mentre esce dalla chiesa dice «Grazie, grazie a tutti».

APPLAUSI, FIORI E LACRIME PER GIORGIA

Addio

Alla fine, nessuno vuole andare via. Il parroco ha detto che non si può seguire il feretro al cimitero e allora, dopo che la bara bianca è andata via, tutti i partecipanti restano all’esterno della chiesa. Immobili. Come a voler respirare ancora un po’ l’odore di quel fiore strappato troppo presto alla vita. Passano minuti infiniti prima che il vociare salga di volume, prima che ci si ridesti da questi attimi sospesi. Nessuno ha nemmeno il coraggio di compiere il rito delle condoglianze, non per il Covid ma per non rompere l’incantesimo, per coltivare l’illusione che così Giorgia resti ancora un po’ lì, in mezzo a loro. Ma la coccinella, purtroppo, è volata via. Mischiata ai palloncini bianchi.

Due anni fa incidente per papà Fabio

Era la prima volta che usava l’auto, da poco regalatale dal padre. Probabilmente il fattore ‘scarsa esperienza’ è stato uno dei più decisivi nell’incidente: la ragazza ha perso il controllo dell’auto, è finita con le ruote sull’erba ed è slittata contro l’albero ad altissima velocità. Giorgia amava gli animali, la musica e l’arte. E ultimamente si era avvicinata al podismo, grande passione del papà Fabio che due anni fa aveva a sua volta avuto un brutto incidente in moto, da cui si era ripreso anche grazie all’attività sportiva.