Major Bologna calcio da tavolo: Mattiangeli brillante terzo nella gara a squadre

È ripartita con il Major di Bologna, svoltosi il 18 e 19 settembre sotto l’egida dell FISTF – Federation International Sport Table Football ed organizzato da Riccardo Marinucci patron dei Bologna Tigers, la stagione internazionale del calcio da tavolo. Alla competizione individuale ed a squadre hanno preso parte oltre 100 atleti e 20 squadre provenienti, oltre che dalle varie regioni italiane, da diversi paesi europei tra cui Belgio, Francia, Grecia, Germania, Inghilterra, Malta e Spagna.

Nella categoria ‘veteran’ riservata agli over 45, il ternano Francesco Mattiangeli, già vincitore del torneo nel 2012 e nel 2019 e finalista nel 2002 (nell’open), 2014 e nel 2020, dopo aver superato il girone eliminatorio, ha battuto negli ottavi di finale Torano per 3 a 2 ai calci piazzati. Ai quarti di finale si è arreso sempre per 3 a 2 al sanremese Gianfranco Calonico, suo compagno di nazionale. L’altro ternano in gara, Alessandro Arca, sempre nella gara ‘veteran’ è uscito di scena nel girone eliminatorio. Il torneo ‘veteran’ se lo è aggiudicato Luca Capellacci di Urbino che ha sconfitto il romano Patrizio Lazzaretti per 1 a 0. Il torneo ‘open’ è andato invece al maltese Gauci sul greco Dimopulos.

Nella competizione a squadre Francesco Mattiangeli, che milita con i padroni di casa dei Bologna Tigers (la squadra è composta anche da Andrea Di Vincenzo, Gerardo Patruno, Alberto Di Maggio e Dimitris Dimopulos), ha ottenuto un prestigioso terzo posto venendo sconfitto solo dai vincitori della manifestazione dei F.lli Bari Reggio Emilia (0 a 2) e dopo aver eliminato ai quarti di finale la squadra maltese di Valletta per 2 a 1 ed aver vinto il proprio girone. Di rilievo anche il torneo dell’ACS Perugia capitanata da Stefano De Francesco che, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio davanti ai maltesi, ha perso ai quarti di finale per 1 a 3 contro la Salernitana, poi finalista.