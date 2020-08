Terni, Cospea e Caos: crollano alberi

Era attesa ed è arrivata. Domenica di maltempo e molti interventi del 115 in tutto il territorio regionale: a Terni diversi i rami abbattuti a causa del forte vento. I vigili del fuoco si sono attivati in particolar modo in viale Villafranca, in zona Cospea: un albero è precipitato a pochi centimetri da un’autovettura (lievi danni per il veicolo), fortunatamente senza provocare feriti. Inevitabili problemi per la viabilità – sul posto anche gli agenti della polizia Locale – durante le operazioni di rimozione dalla sede stradale.

Giù pino a pochi passi dal centro

Poco dopo – intorno alle 12.30 – c’è stata un’altra caduta: un grosso pino è finito a terra di fronte all’ingresso del Caos – non ci sono feriti anche in questa circostanza -, all’altezza della rotonda Alfredo Filipponi e di via Lungonera Savoia. Strada interrotta in direzione via Giandimartalo di Vitalone e nuovi guai con le alberature della città.