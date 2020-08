Marsciano in ansia per il bimbo caduto in piscina in Toscana

Ancora in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Meyer’ di Firenze, il bimbo di 3 anni di Marsciano caduto accidentalmente in piscina mentre giocava con altri bambini in una villa in località Altopascio, in Toscana. Da quanto si è appreso, il piccolo era a bordo vasca quando, per cause in via di accertamento, è caduto in acqua, ha bevuto ed ha perso i sensi. I genitori – di origine campana ma residenti da anni in Umbria – avevano preso in affitto la villa per trascorrere qualche giorno di relax.

