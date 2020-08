Perde i sensi in piscina: grave bimbo di 3 anni

Un bimbo di 3 anni ha rischiato di annegare nella tarda mattinata di venerdì in una piscina in località Altopascio, in Toscana. La famiglia – di origine campana – vive a Marsciano da anni. Con alcuni amici i genitori del bimbo avevano preso in affitto una villa per trascorrere qualche giorno di relax.

Caduto in acqua mentre giocava

Il dramma si è consumato poco dopo le 12. Tre bambini stavano giocando tutti insieme attorno alla piscina quando, per cause ancora da accertare, il bimbo più piccolo è finito in acqua e ovviamente è andato in difficoltà, prima di perdere i sensi. Accortisi del pericolo i familiari si sono tuffati per recuperarlo e hanno chiamato il 118. Dopo i primi soccorsi dai sanitari dell’ambulanza, il piccolo è stato trasferito al Meyer di Firenze in eliambulanza. È ricoverato in prognosi riservata.