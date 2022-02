La Ternana non può fallire con il Pordenone

Sfida salvezza al cospetto dell’ultima della classe – in trasferta ha vinto solo a Perugia – senza l’intero pacchetto offensivo titolare. Non è proprio il migliore dei momenti per la Ternana di Cristiano Lucarelli che, tra polemiche interne e difficoltà sul campo, dovrà affrontare il Pordenone senza Falletti, Donnarumma, Partipilo e con Pettinari a mezzo servizio: la sfida ai ramarri apre una serie di sfide contro squadre in lotta nei bassifondi della classifica. Tre settimane da non fallire per tentare di chiudere o comunque mettere un’ipoteca sulla permanenza in serie B. La sfida sarà arbitrata da Davide Ghersini della sezione di Genova.

Chi rimane davanti

Capone, Furlan, Peralta, Mazzocchi e un Pettinari non al meglio della condizione. Ecco ciò che resta – ci sarebbe anche Rovaglia in teoria, ma è chiaro che difficilmente avrà modo di incidere – dell’attacco rossoverde per la sfida ai friulani. La Ternana in sostanza sarà privata di tutto il pacchetto offensivo titolare e Lucarelli giocoforza dovrà pescare da quel quartetto: il 7 non è ancora in condizioni ottimali, l’ex Perugia finora ha deluso (eufemismo) e l’italo-argentino non ha mai avuto continuità. L’unico in palla è il 23enne milanese, autore contro la Cremonese del 3° gol stagionale.

Lucarelli e l’emergenza

Niente conferenza stampa e poche parole per il tecnico livornese alla vigilia del match: «Situazione d’emergenza, lo sappiamo, al tempo stesso non deve diventare un alibi. Abbiamo una squadra forte con cambi adeguati. Il Pordenone? Siamo un po’ tutti rimasti penalizzati dalla grande competitività di questo campionato». Calcio d’inizio alle 18.30. Gli ospiti di Tedino saranno privi dello squalificato Barison.

I convocati

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas

Difensori: Boben, Bogdan, Capuano, Celli, Defendi, S. Diakité, Martella, Sørensen

Centrocampisti: Capone, Furlan, Koutsoupias, Mazza, Palumbo, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Mazzocchi, Peralta, Pettinari, Rovaglia