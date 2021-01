Montecastrilli, 26enne morto: l’autopsia per spiegare il dramma

Incredulità e dolore a Montecastrilli (Terni) per quanto accaduto venerdì mattina in un’abitazione alle porte del centro storico, dove un ragazzo di 26 anni del posto – Fabio Poggiani – ha perso la vita in seguito al grave malore che lo ha colpito mentre stava trascorrendo la giornata di capodanno insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Il giovane – la cui scomparsa ha colpito mel profondo i tanti che lo conoscevano – è stato inutilmente soccorso dagli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un fatto finito anche all’attenzione dei carabinieri che, oltre ad essere intervenuti sul posto acquisendo tutta una serie di elementi, hanno ascoltato amici, familiari e soccorritori del ragazzo per l’indagine che è stata aperta dalla procura di Terni nella persona del pm Camilla Coraggio.

MONTECASTRILLI PIANGE FABIO: «CI MANCHERAI AMICO VERO»

Gli accertamenti

Le risposte definitive su cosa sia accaduto a Fabio, quale sia stata la causa del decesso, verranno dall’autopsia e dell’esame tossicologico disposti dall’autorità giudiziaria. Nella giornata di lunedì 4 gennaio verranno formalmente affidati gli incarichi ai medici legali Massimo Lancia e Paola Melai, quest’ultima responsabile del laboratorio di tossicologia dell’istituto di medicina legale di Perugia. Dopodiché potranno iniziare le operazioni peritali presso l’azienda ospedaliera di Perugia, dove la salma del 26enne montecastrillese è stata trasferita venerdì dopo i rilievi effettuati sul posto, anche da parte dei militari del nucleo investigativo di Amelia. Successivamente la salma potrà essere liberata e quindi restituta ai familiari – il 26enne lascia i genitori e due sorelle – per il successivo rito funebre.

«Ha intessuto tanti fili d’amore»

Tantissime le testimonianze di cordoglio e vicinanza per la scomparsa di Fabio, che lavorava come operaio presso l’impresa edile del padre ed era un grande tifoso della Ternana, punto di riferimento del tifo organizzato della curva Nord del ‘Liberati’. Da tutti viene ricordato come un ragazzo solare, corretto, sempre disponibile verso gli altri: profondo il suo senso dell’amicizia. Fra i tanti ricordi, quello del professor Marco Cavallari che è stato insegnante del 26enne all’istituto Geometri di Terni: «È difficile ricordare – scrive – un ragazzo come Fabio, allegro e vitale, ora che la sua vita si è incomprensibilmente spenta. Non riesco che ad unirmi al dolore dei genitori e di tutti coloro che stanno soffrendo per questa improvvisa mancanza. Il senso di questo assurdo può forse leggersi nell’amore che tanti stanno dimostrando: nonostante i pochi anni tanti sono i fili di amore che ha intessuto e questo è il valore che Fabio lascia ai suoi amici. Una preghiera per lui e una, grande, per chi resta».