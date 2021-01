Montecastrilli piange Fabio: «Ci mancherai amico vero»

Non poteva iniziare in modo peggiore il 2021 nel Ternano ed in modo particolare a Montecastrilli, la cui comunità è stata sconvolta nel giorno di capodanno dalla morte di un suo figlio, il 26enne Fabio Poggiani, scomparso improvvisamente nella mattinata del 1° gennaio. Il ragazzo si trovava nella sua abitazione, insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, quando, seduto sul divano, ha accusato il malore fatale che lo ha strappato alla vita. L’allarme al 118 è giunto intorno alle ore 13 ed i sanitari, intervenuti sul posto, hanno tentato più volte di rianimarlo. Purtroppo senza riuscirci. In quel momento i genitori del 26enne – che lascia il padre, la madre e due sorelle – erano da alcuni parenti ad Avigliano Umbro per il pranzo di capodanno, quando sono stati raggiunti dalla terribile notizia che ha sconvolto tutti.

Gli accertamenti

Contestualmente al tragico accaduto, come da prassi, sono partite le indagini condotte dalla procura di Terni – in particolare dal pm Camilla Coraggio – ed eseguite dai carabinieri, giunti sul posto con personale del comando stazione di Montecastrilli, del Nor della Compagnia di Amelia e del nucleo investigativo di Amelia. I militari hanno sentito più persone ed anche il personale che ha tentato di salvare la vita al giovane, la cui salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Scontata l’autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore dall’autorità giudiziaria e il cui scopo è chiarire le cause della morte.

Il sindaco: «Vicini alla famiglia»

Profondo il dolore nella comunità di Montecastrilli, dove la notizia si è presto diffusa. Il sindaco Fabio Angelucci esprime, anche a nome dell’amministrazione comunale, cordoglio «per la perdita di un giovane benvoluto da tutti, inserito nel mondo del lavoro, serio e con tanti amici che gli volevano bene. Siamo addolorati – prosegue il primo cittadino di Montecastrilli – per quanto accaduto e voglio esprimere tutta la vicinanza della nostra comunità ai familiari, che conosco bene, in un momento così difficile e doloroso. Ci stringiamo attorno a loro con tutto l’affetto possibile».

Il ricordo toccante della curva

Fabio Poggiani lavorava come operaio presso l’impresa edile del padre, aveva tanti amici che gli volevano bene ed era un grande tifoso della Ternana, un punto di riferimento del tifo organizzato della curva Nord del ‘Liberati’. Un ragazzo descritto da tutti come solare, disponibile, responsabile, con un senso dell’amicizia profondo e sempre corretto verso gli altri. Dalla curva Nord giunge un ricordo toccante del 26enne, che rende l’idea di quanto fosse benvoluto: «Nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere questa terribile notizia così, all’improvviso. Non ci saremmo mai aspettati di scrivere queste parole. Ce ne sarebbero di storie da raccontare, di trasferte e giornate vissute insieme, la determinazione e l’entusiasmo che mettevi per il gruppo, la tua forza e la tua grinta nel portare ovunque il nome del tuo paese e la sezione della curva Nord con i tuoi amici. Tutti ti hanno conosciuto come una gran persona, serio e mai fuoriluogo, un grande amico, un fratello. Non potremo più guardarti negli occhi, ridere insieme e cantare per le tue amate Fere, rimarrà però racchiuso nei nostri cuori il tuo ricordo e nessuno lo cancellerà mai, rimarrà più forte persino del tempo che fugge. Qui mancherai a tutti, ai grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre ed ai nuovi. Mancherai te, il tuo essere ultras, mancherà una parte della tua sezione, la sezione Montecastrili. Ci mancherai Fabio, ci mancherai amico vero e ultras della curva Nord Terni».