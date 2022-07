Montecastrilli, rissa all’esterno di un locale: lavoro per l’Arma

Calci e pugni con tanto di utilizzo di parte di una bottiglia di vetro. Ed un ferito al volto. Questo il risultato di una violenta rissa andata in scena all’esterno di un locale di Montecastrilli nella notte tra venerdì e sabato: il caos ha coinvolto due gruppi di giovani e, scattato l’allarme, sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri – coinvolti anche i militari della stazione di Amelia – le indagini e la ricostruzione dell’accaduto. Diverse le persone identificate dall’Arma, ma per ora non ci sono indagati. A raccontarlo è Il Messaggero in un articolo a firma Nicoletta Gigli.

