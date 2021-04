Petrux: «Mi aspettavo di essere più veloce». Ora c’è Portimão

Un’immediata scivolata al debutto e grande affanno nella gara successiva, in entrambe le circostanze a Doha. Un avvio da dimenticare per Danilo Petrucci nella nuova avventura in MotoGp con la Ktm: il pilota ternano ora spera di ottenere risultati migliori nell’esordio in terra europea, previsto nel weekend sul circuito portoghese di Portimão. L’obiettivo è centrare i primi stagionali. Di certo l’umore non è dei migliori.

IL 19° POSTO DI DOHA

Dal Qatar al Portogallo

Il 9 vuole lasciarsi alle spalle l’amarezza del Qatar: «È chiaro che non sono felice del risultato di Doha. Mi aspettavo di essere più veloce, ma era solo la prima gara con la RC16. Ho guadagnato esperienza e ora conosco un po’ meglio cosa accade con la moto e dove bisogna lavorare. Lo scorso anno a Portimão era molto competitiva e farò il massimo per essere al 100%: non vedo l’ora di correre in Portogallo visto che il circuito è completamente diverso da quello di Losail. L’obiettivo è migliorare i miei risultati». Petrucci ci spera.