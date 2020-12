Movimento Forense, la sezione di Terni intitolata a Proietti

Un’assemblea dei soci commossa e dolorosa, quella che si è tenuta mercoledì, della sezione territoriale di Terni del Movimento Forense. Perché il presidente era Massimo Proietti, il noto avvocato ternano scomparso lo scorso 3 dicembre, e nessuno avrebbe mai immaginato di doversi trovare un giorno a discutere del futuro dell’associazione senza la sua guida sapiente e carismatica. La decisione dei soci, doverosa, è stata quella di intitolare alla sua memoria la sezione ternana del Movimento, come minimo tributo verso un uomo ed un avvocato la cui scomparsa ha colpito davvero tutti. Nel riunirsi, i soci hanno anche affidato le nuove cariche: alla presidenza c’è l’avvocato Sara Francescangeli, il vicepresidente è Alessandro Liurni e il segretario è Marco Di Nicola Agostini. «Massimo è insostituibile – afferma la Francescangeli – e mi sento inadeguata a succedere ad un collega così bravo e capace. Ce la metterò tutta, per Massimo e per chi ha sempre visto in lui un esempio da seguire».

Condividi questo articolo su