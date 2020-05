Movimento Forense a Terni: alla guida c’è l’avvocato Proietti

È nata a Terni la sezione territoriale di Movimento Forense. A darne l’annuncio è il presidente, l’avvocato Massimo Proietti, ed il suo direttivo costituito dagli avvocati Valeria Fracasso (vice presidente) e Federica Braghelli (tesoriere).

Gli obiettivi

Movimento Forense, presente in tutto il territorio nazionale con migliaia di iscritti, «è impegnato da anni per un’avvocatura indipendente, autonoma e libera che in questo momento storico deve più che mai essere impiegata per la tutela delle garanzie difensive e costituzionali rendendosi parte attiva per il giusto bilanciamento fra l’emergenza sanitaria e la gestione del processo civile e penale nel rispetto dei diritti e delle procedure nel superiore interesse della giustizia». Movimento Forense auspica «di apportare anche a Terni un contributo determinante ai temi ed alle esigenze dell’avvocatura locale, nel rispetto delle linee guida, dei programmi e delle finalità di MF nazionale, attraverso il confronto costruttivo con le altre associazioni di settore, con il Coa e con le istituzioni». L’avvocato Proietti «ringrazia il presidente nazionale Massimiliano Cesali ed il collegio dei probiviri per la fiducia e la tempestività della delibera istitutiva della sezione nonostante le notorie difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria».