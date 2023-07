È morto a 68 anni l’ex Ternana D’Amico. Ha lasciato un grande ricordo in città

Enorme dispiacere e cordoglio nel mondo del calcio – e non solo – per la scomparsa di Vincenzo D’Amico. L’ex centrocampista della Ternana, originario di Latina ed in rossoverde tra il 1986 e il 1988, ha purtroppo perso la propria partita personale contro un tumore con il quale lottava: uno dei giocatori più forti della sua generazione è morto a 68 anni nella giornata di sabato. Tanti i messaggi d’affetto da Terni, dove D’Amico è sempre stato stimato e apprezzato. Lasciando grandi ricordi sportivi (66 apparizioni con la maglia delle Fere e 21 reti tra coppa Italia e serie C2) e umani.

