Vincenzo D’Amico rivela la malattia che lo ha colpito. Ondata di affetto per l’ex rossoverde

Mondo del calcio, ma anche tanti amici, in apprensione per l’ex calciatore Vincenzo D’Amico, 68 anni, grande bandiera della Lazio ma indimenticato ‘genio’ del pallone anche a Terni (militò con i rossoverdi in serie C2 fra il 1986 e il 1988). Via Facebook il popolare Vincenzino, oggi commentatore televisivo molto apprezzato, si è aperto così: «I malati oncologici tirano fuori forze inaspettate, io ci sto provando». Immediate e tante le testimonianze di vicinanza e solidarietà nella battaglia, con i media nazionali che hanno rilanciato la notizia e soprattutto sottolineato i numerosi messaggi di affetto indirizzati a D’Amico. Che a Terni ha lasciato grandi ricordi sportivi – si ricordano pochi altri calciatori della sua classe – e soprattutto umani.

