Narni: altra tragedia sulla strada. Operaio Alcantara perde la vita

Un altro grave incidente stradale sulle strade del Ternano: è accaduto nella tarda mattinata di martedì, intorno alle ore 12.30, in strada di Treie a Taizzano di Narni. A perdere la vita è stato il 45enne Nicola Carrus, originario di Carbonia (Sardegna) e da anni residente a Taizzano, che viaggiava in sella ad una motocicletta Honda Hornet di grossa cilindrata. Il centauro, che lavorava come operaio all’Alcantara, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto: è morto sul colpo, probabilmente in ragione delle gravi lesioni riportate alla testa nel violento impatto.

La strada in questione non presenterebbe particolari elementi di rischio: si tratta di un rettilineo con una leggera curva. Anche per questo – non ci sarebbero testimoni del sinistro e non sono stati individuati segni di frenata – fra le ipotesi ci sono anche un malore o un colpo di sonno. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne e gli agenti della polizia Locale di Narni che, coordinati dal comandante Antonio Bubba, hanno gestito la viabilità ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni nella persona del pm Raffaele Pesiri. A riportare in prima battuta la drammatica notizia è stato il portale NarniOnLine.

Nicola Carrus lascia la moglie ed il figlio. Profondamente addolorati i colleghi dell’Alcantara, dove il 45enne lavorava nel reparto Prau, che lo ricordano come «un gran lavoratore, una persona squisita sempre pronta a dare una mano agli altri».

Domenica sera a Terni, in un altro grave incidente stradale, aveva perso la vita il 47enne ternano Angelo Nulli, finito con lo scooter contro un furgonato Fiat all’incrocio fra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio.