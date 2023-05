Narni: due giovani fotografi in mostra al Carpi Foto Fest

I lavori di due giovani fotografi dell’associazione Sator sono stati selezionati e saranno in mostra dal 6 al 21 maggio al ‘Carpi Foto Fest 2023’, sezione ‘giovani talenti emergenti’. L’evento ha scelto come tema per il 2023 il binomio ‘Immaginati & immaginari’, rendendo omaggio al grande autore Italo Calvino, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita. ‘Acqua’ è il progetto fotografico del giovanissimo Pietro Sebastiani (16 anni). Un lavoro alla ricerca di immagini che vogliono rappresentare i momenti e le atmosfere che caratterizzano un piccolo ruscello di campagna che esplorava da piccolo e che, dopo diversi anni, è tornato a percorrere in compagnia del nonno, scoprendo luoghi di cui non conoscevamo l’esistenza e ritrovandone altri più familiari. Francesco Pileri è in mostra con un Dummy (menabò di un libro fotografico) dal titolo ‘Every heart is a lonesome hunter’. È questo il diario di un outsider, non un manuale di sopravvivenza attendibile ma il viaggio di chi vorrebbe fuggire dalla società e che prova ad essere la cura per un cuore infranto. Non ha un inizio né una fine. «Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione e fare a loro i nostri complimenti – spiegano dall’associazione Sator -. Nuove traiettorie fotografiche, nuovi modi di interpretare il mondo, un linguaggio a cui tutti dovremo far riferimento». Il Carpi Foto Fest è una manifestazione promossa dal Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS, con il patrocinio di Comune di Carpi, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e il contributo di Fondazione CR Carpi.

Condividi questo articolo su