La loro presenza è sempre più usuale in vari contesti – urbani e ovviamente non – tanto che le segnalazioni nel tempo si sono ridotte, visto che il fenomeno è diventato più ‘normale’. Il fatto che siano spuntati a poche decine di metri da un polo sanitario importante come l’ospedale Usl2 di Narni però – la segnalazione è di domenica pomeriggio – ha destato una certa curiosità. Parliamo di cinghiali, sempre più presenti in tanti contesti. E c’è chi, domenica a Narni, li ha immortalati mentre si aggiravano fra le auto in sosta, senza creare disturbo né pericolo.

1 of 2 - +